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    Gazze'de şehit sayısı 32'ye yükseldi

    Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 32'ye, yaralı sayısının ise 203'e yükseldiği bildirdi.
    • AA
    • 12.05.2021 - 00:21
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 02:37
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    Gazze'de şehit sayısı 32'ye yükseldi

    Gazze’yi abluka altında tutan İsrail saldırılarına devam ediyor.

    Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan ve yaralananlara dair verileri açıkladı.

    10'U ÇOCUK OLMAK ÜZERE 32 ŞEHİT

    İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 32'ye yükselirken 203 kişi de yaralandı. Şehit olanların 10’u ise çocuk olduğu belirtildi.

    Gazze de şehit sayısı 32 ye yükseldi #1

    İSRAİL’E SÜRE TANINMIŞTI

    Gazze Şeridi'ndeki konuşlanan Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için çağrıda bulunarak dün yerel saatle 18.00'e kadar İsrail’e süre tanımıştı.

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmeyince Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Gazze de şehit sayısı 32 ye yükseldi #2

    3 İSRAİLLİ HAYATINI KAYBETTİ

    Gazze'ye savaş uçakları ile düzenlenen saldırılara Gazze'den atılan roketlerle karşılık verilmiş. Bu roket saldırılarının sonucunda 3 İsraillinin öldüğü, 31'inin de yaralandığı açıklanmıştı.

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