Gazze'de yıkıntıların arasında yalın ayak yürüyen çocuk görüntülendi

Gazze'de çocuk olmak...

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen ihlallerini sürdürüyor.

Gazze Şeridi, 3 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle yerle bir olurken, Filistinliler için de hayat yaşanılamaz bir hale geldi.

Saldırılarda altyapıların hedef alınması, şehrin ablukaya alınması temiz su ve yiyecek erişimini de olanaksız hale getirdi.

Açlıktan ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle ölümlerin yaşandığı Gazze'de, can kaybı da her geçen gün daha da artıyor.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı bölgeden gelen görüntüler ise, vicdanları yaralamaya devam ediyor.

Kentte yıkılmış binaların molozların arasında yalın ayak yürüyen küçük erkek çocuğu, sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan İsrail'in saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki toplam can kaybının ise 72 bin 328'e, yaralı sayısının ise 172 bin 184'e yükseldiği bildirildi.