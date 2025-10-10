Gazze'nin zaferi: Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılındı

Gazze'de bir yılı aşkın süredir devam eden İsrail zulmü son buluyor...

Geçtiğimiz günlerde Hamas ile ateşkes masasına oturan İsrail'in Gazze'de ateşkesi kabul etmesi sonrası, Hamas'tan da kritik bir açıklama geldi.

HAMAS: "ATEŞKES BAŞLADI, REFAH KAPISI ÇİFT TARAFLI AÇILIYOR"

Açıklamada, İsrail ile savaşın sona erdiği ve kalıcı ateşkesin başladığı duyuruldu.

Hareketin Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, "Arabuluculardan ve ABD’den garantiler aldık, hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, anlaşmanın Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde açılmasını da içerdiğini belirtti.

İSRAİL HÜKÜMETİ, RESMEN KABUL ETTİ

Hamas ve İsrail, Mısır’da yürütülen görüşmelerin ardından üzerinde uzlaştıkları ateşkes planına ilişkin resmi kararlarını açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

İsrail hükümeti, haftalardır süren yoğun müzakerelerin ardından Gazze’deki ateşkes anlaşmasını resmen kabul etti.

GAZZELİLERDEN SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Gazze Şeridi'nde alınan ateşkes kararı Filistin halkı tarafından mutlulukla karşılandı.

Karar, dünyada yankı bulurken, Gazzeliler ise sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

MESCİD-AKSA'YA AKIN ETTİLER

Sevinçlerini yaşayan Filistinliler, bu sabah Mescid-i Aksa'ya akın etti...

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra en kutsal üçüncü cami Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

MESCİD-İ AKSA'DA YOĞUNLUK

Mescid-i Aksa'da sabah namazının eda edildiği sırada yaşanan yoğunluk objektiflere yansıdı.