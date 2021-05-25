"Nefes alamıyorum" sözüyle izleyenlerin hafızasına kazınan Floyd, polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdi. Geçen yıl yaşanan olayın ardından başlayan gösterilerde çok sayıda mağaza kundaklandı.

ABD'de polis şiddetinin kurbanı George Floyd, 1 yıl önce hayatını kaybetti.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

FLOYD'UN ÖLÜMÜ ŞİDDETLİ PROTESTOLARI BERABERİNDE GETİRDİ

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

ABD sokakları, Floyd'un ölümü üzerine adeta savaş alanına dönerken, çok sayıda mağaza yağmalandı, polis araçları yakıldı.

Geçen yıl yükselen gerilim sonucu öfkeli kalabalık, bazı alışveriş merkezlerini talan ederken bazı iş yerlerini de ateşe verdi.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınarak, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklandı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

George Floyd'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçti FOTO GALERi

750 BİN DOLARLIK KEFALET

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Söz konusu 3 eski polisin, haklarındaki cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ağustos ayında başlanması bekleniyor.

SUÇLU BULUNDU

Öte yandan, Minnesota eyaletindeki davada jüri, geçen ay eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in hakkında kefalet kaldırıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

29 Mart'tan beri devam eden davada toplam 45 tanık dinlendi.

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