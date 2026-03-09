Glasgow’daki tren istasyonunda yangın: Bir bina çöktü, istasyon kapatıldı

İskoçya’nın Glasgow kentinde bulunan ve ülkenin en yoğun tren istasyonlarından biri olan Glasgow Central’da çıkan yangın nedeniyle bir bina yıkıldı, istasyon geçici olarak hizmete kapatıldı.

YANGIN İŞ YERİNDE BAŞLADI

İskoçya Yangın ve Kurtarma Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, yangın dün saat 16.00 sıralarında, istasyon içerisindeki dört katlı ticari binada bulunan bir iş yerinde başladı. Tek kullanımlık elektronik sigara ürünleri satan dükkânda başlayan alevler, kısa sürede tüm binayı sardı.

Yangına 18 itfaiye aracı ve 3 merdivenli ekip müdahale etti. Gece saatlerine kadar süren çalışmaların ardından yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı.

TARİHİ BİNA TAMAMEN YIKILDI: İSTASYON 2 GÜN KAPATILDI

Yangın sırasında istasyonun köşesinde yer alan ve koruma altındaki tarihi binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı.

Yetkililer, günlük yaklaşık 70 bin yolcunun kullandığı Glasgow Central İstasyonu’nun en az iki gün süreyle kapalı kalacağını duyurdu.

İskoçya Demiryolları İşletmesi ScotRail, yolcuların yakın çevredeki diğer istasyonlara yönlendirileceğini açıkladı.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF ULAŞIM

Londra–Glasgow hattında sefer düzenleyen Avanti West Coast şirketi ise bilet sahiplerinin ek ücret ödemeden Edinburgh yönüne giden LNER trenlerini kullanabileceğini bildirdi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney de istasyonun yeniden hizmete açılması ve oluşan zararın karşılanması için Glasgow Belediyesine finansal destek sağlanacağını açıkladı.