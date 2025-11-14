Güney Afrika, 153 Filistinli sığınmacıya ülkeye giriş izni verdi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, sığınma talep eden ancak pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni verdiği bildirildi.

Göster Hızlı Özet Güney Afrika, Johannesburg Havalimanı'nda bekletilen 153 Filistinli sığınmacıya ülkeye giriş izni verdi.

İsrail çıkış damgası bulunmayan bu kişiler, vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildi.

Filistinliler, "Gift of the Givers" organizasyonuyla yaklaşık 13 saat uçakta bekletilmişti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesinden (BMA) yapılan açıklamada, Filistin'den Kenya aktarmalı bir uçuşla geldikleri Johannesburg'daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verildiği duyuruldu. FİLİSTİNLİ SIĞINMACILAR UÇAKTA BEKLETİLMİŞTİ Açıklamada, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin, Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildiği belirtildi. Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın organizasyonunda mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarında çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti. Dünya Haberleri Suriye'den Türkiye açıklaması: Büyükelçilik açmaya yakınız

Çin'de 1500 yıllık tapınakta yangın çıktı

Polonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek