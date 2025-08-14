Güney Afrika, ABD'nin insan hakları ihlali iddialarını reddetti

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, ABD Dışişleri Bakanlığının Güney Afrika'daki insan haklarıyla ilgili son raporundan duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, raporun ülkenin anayasal demokrasisinin gerçeklerini yansıtmadığı, yanlış ve son derece kusurlu olduğu vurgulanarak, "Raporun bağlam dışı bilgilere ve itibarsızlaştırılmış anlatımlara dayanması son derece endişe verici." denildi.

"GERÇEKLER CİDDİ ŞEKİLDE ÇARPITILIYOR"

Açıklamada, raporda Limpopo eyaletindeki bir çiftlik cinayetine ilişkin davanın, bağımsız yargı süreci devam ederken “yargısız infaz” olarak nitelendirildiği belirtilerek, gerçeklerin ciddi şekilde çarpıtıldığı kaydedildi.

Polisin güç kullanımıyla ilgili iddiaların da mevcut denetim mekanizmaları ve devam eden soruşturmalar dikkate alınmadan aktarıldığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın bilgiye şeffaf erişim sağlayan kolluk kuvvetlerine ve insan haklarını korumakla görevli anayasal kurumlara sahip bir ülke olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, ABD’nin 2018’de BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrıldığı hatırlatılarak, "Hesap verebilirliğini yitirmiş bir ülkenin, herhangi bir usul ve esasa ilişkin yükümlülük altına girmeden, tek taraflı ve gerçeklerden uzak raporlar üretmeye çalışması ironiktir." ifadelerine yer verildi.

ABD RAPORUNDAKİ İDDİALAR

ABD'nin raporunda, Güney Afrika’daki insan hakları durumunun 2024’te kayda değer şekilde kötüleştiği iddia edildi.

Raporda ayrıca, keyfi gözaltılar, polis şiddeti, gazetecilere yönelik baskılar, mülteci ve göçmenlere kötü muamele iddiaları ile antisemitizm vakaları gibi başlıklar yer aldı.

Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası"nın beyaz çiftçilerin topraklarının tazminatsız kamulaştırılmasına yol açabileceğine dikkati çekilen raporda, ülkede işlenen çiftlik cinayetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.