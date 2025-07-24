Güney Afrika’da milyoner CEO, fil saldırısında hayatını kaybetti

Güney Afrika'nın en gözde doğal yaşam alanlarından biri olan Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı, trajik bir olayla sarsıldı.

Gondwana Özel Doğal Yaşam Alanı’nın CEO’su ve ortağı olan 39 yaşındaki FC Conradie, salı sabahı altı tonluk bir erkek filin ani ve şiddetli saldırısına uğradı.

Fil, Conradie’ye önce dişleriyle saldırdı ardından defalarca üzerine basarak ağır şekilde yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen korucular müdahalede bulunmasına rağmen Conradie, ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü fakat hayatını kaybetti.

Parkta, fil saldırısına karşı müdahalede bulunmak için yeterli zaman ve imkan olmadığı bildirildi.

FİLLERE OLAN SEVGİSİYLE BİLİNİYORDU

Üç çocuk babası Conradie’nin doğaya ve özellikle fillere olan sevgisi biliniyordu. Sık sık filleri gözlemlemek ve fotoğraflamak için parkta dolaşıyordu. Eşi La-ida ve çocukları, yaşanan trajediyle sarsıldı.

Bu ölüm vakası, aynı parkta son bir yıl içinde yaşanan ikinci ölüm oldu. Geçen yıl mart ayında, başka bir fil saldırısında bir çalışan hayatını kaybetmişti.