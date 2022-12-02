Güney Afrika'nın Limpopo bölgesindeki bir okulda müdür yardımcısı, öğrencisiyle tuvalette ilişkiye girerken yakalandı. Müdür yardımcısı çırılçıplak soyulup veliler tarafından dövüldü.

Güney Afrika'nın Limpopo bölgesinde meydana gelen bir olay okuyanları şaşırttı.

Lebowakgomo’daki bir okulun tuvaletinde müdür yardımcısı öğrencisiyle ilişkiye girdi.

Öğrencisiyle tuvalette ilişkiye girerken yakalandı

O anlarda yakalanan müdür yardımcısına okul yönetimi tarafından hemen müdahale edildi.

Yaşanan olayın ardından okuldaki öğrencilerin durumu ailelerine haber verdi.

Veliler okulu basıp darbetti

Bunun üzerine veliler okulu bastı ve müdür yardımcısını önce çırılçıplak bırakıp sonra da dövmeye başladı.

Okul yönetiminin devreye girmesiyle birlikte velilerin elinden alınan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Güney Afrika'da müdür yardımcısı öğrencisiyle ilişkiye girerken basıldı ViDEO