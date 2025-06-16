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Güney Afrika'da sel felaketi: 90 kişi öldü

Güney Afrika'da sel felaketi: 90 kişi öldü Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu sel felaketinde can verenlerin sayısı 90'a yükseldi.