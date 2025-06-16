Güney Afrika'da sel felaketi: 90 kişi öldü

Haber Merkezi
Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde 9-12 Haziran tarihlerinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve kar fırtınaları sel felaketine neden olmuştu.
Doğu Cape eyaletinin hükümetinden yapılan açıklamada selde 30'u çocuk toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cesetleri teşhis edilen 80 kişiden 77'sinin ailelerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
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