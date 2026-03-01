Güney Kore: Kuzey Kore, Rusya’ya 33 bin konteyner askeri malzeme gönderdi

Güney Kore Savunma Bakanlığı’na bağlı DIA’nın raporuna göre, Pyongyang’ın Moskova’ya gönderdiği askeri malzemeler arasında 170 mm kundak motorlu topçu bataryaları, 240 mm çok namlulu roketatarlar ve 220 adet topçu sistemi bulunuyor. Raporda ayrıca 122 mm ve 152 mm top mermileri, tanksavar füzeleri, kısa menzilli balistik füzeler ve tanksavar roketleri gibi farklı silahların da sevk edildiği belirtildi.

İŞ BİRLİĞİ, KUZEY KORE'NİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMADI

Rapor, Kuzey Kore’nin Rusya ile işbirliğinden yeterli faydayı sağlayamadığını vurguladı:

"Savunma teknolojileri ve ileri sanayi iş birliklerinin Kuzey Kore’nin beklentilerini karşılamadığına dair işaretler bulunmaktadır."

KİM JONG-UN VE PUTİN, İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 Haziran ayında Pyongyang’da Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Anlaşma sonrasında Kuzey Kore, Ukrayna savaşına destek amacıyla yaklaşık 15 bin asker ve yüklü miktarda silah gönderdi.

ÖNCEKİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRMA

DIA’nın Temmuz ayında paylaştığı önceki açıklamada, sevk edilen askeri malzemenin toplam 28 bin konteyner olduğu belirtilmişti. Bu sevkiyatta 12 milyondan fazla 152 mm’lik top mermisi yer alıyordu. Yeni rapor ise miktarın 33 bin konteyner olduğunu ortaya koydu.