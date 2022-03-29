Güney Kore, tugay düzeyinde yüksek teknoloji ürünü "savaş simülasyonunu" da içeren ilk askeri tatbikatını yaptı.

The Defense Post'un haberine göre, Kore Savaş Eğitim Merkezi'nde son teknoloji ürünü savaş simülasyonu tatbikatı yapıldı.

Tatbikata yaklaşık 4 bin 500 asker katıldı.

GERÇEĞİNDEN FARKI OLMAYACAK

Güney Koreli askerlerin 10 gün sürecek tatbikat boyunca savaş ortamlarını taklit etmek için gerçek tanklar, zırhlı araçlar, obüsler ve helikopterlerle entegre şekilde simülatörleri de kullanacağı bildirildi.

Saha eğitiminin, Kuzey Kore'den gelen sürekli tehditler nedeniyle askerlerin savaş yeteneklerini geliştirmek için yapıldığı belirtildi.

KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore, 24 Mart’ta denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıklamıştı.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARI İHLAL EDİLDİ"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.