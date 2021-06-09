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    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı

    Yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı bina, yoldan geçmekte olan bir yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı. Olay anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 17:09
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    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı

    Güney Kore'nin güneybatısında yer alan Gwangju kentinde, 5 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

    Çalışmaların devam ettiği sırada bina, yoldan geçen bir yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı.

    Olay anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye çok sayıda sağlık, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazayı 8 kişi yaralı olarak atlatırken, 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı VİDEO

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kurtarma ekiplerinin enkaz üzerindeki çalışmaları sürüyor.

    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı #1

    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı #2

    Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı #3

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