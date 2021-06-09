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Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı

Güney Kore’de 5 katlı bina, yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı

Yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı bina, yoldan geçmekte olan bir yolcu otobüsünün üzerine yıkıldı. Olay anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.