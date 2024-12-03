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Haber Merkezi

Dünyanın takip ettiği olay...

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol YTN televizyonunda canlı olarak açıklamalarda bulundu.

SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ

Yeol, konuşmasında ülke genelinde sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yoon, ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu öne sürerken, sıkıyönetim kararıyla ülkenin demokrasisinin ve özgür bir Kore'nin yeniden inşa edileceğini söyledi.

"KUZEY KORE YANLILARI İÇERDE"

Muhalefet partilerinin ülkeyi krize sokmak için parlamentoyu rehin aldıklarını öne süren Yoon, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çaresi olmadığını belirtti.

Yoon, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi.

"ORDU MİLLETVEKİLLERİNİ TUTUKLAYABİLİR"

Anamuhalefet partisi olan Demokrat Parti, kararın ardından milletvekillerini 'acil' koduyla parlamentoya çağırdı.

Parti lideri Lee Jae-Myung, kararın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Sıkıyönetim kararını parlamentoda durdurmaya çalışacaklarını söyleyen Lee Jae-Myung, "Ancak ordu parlamento üyelerini tutuklayabilir" açıklamasını yaptı.

PARA BİRİMİ DİP SEVİYEYİ GÖRDÜ

Ülkenin iktidar partisi olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-Hoon da sıkıyönetim ilanının yanlış olduğunu belirtirken, kararı engelleme sözü verdi.

Ülke para birimi Won, sıkıyönetim kararının duyurulmasıyla yüzde 1 değer kaybederek dolar karşısında son iki yılın dip seviyesine geriledi.