Gürcistan'da koronavirüs aşısına piyangolu teşvik

En az bir doz aşı yaptıranları kapsayan piyango kampanyası için 900 bin dolar bütçe ayrıldı. Tiflis yönetimi, bu sayede aşılanma oranını yükseltmeyi hedefliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama kampanyasına ilgiyi artırmak isteyen Gürcistan hükümeti, çareyi piyango çekilişinde buldu.

Başbakan İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında Tiflis'teki hükümet binasında, koronavirüs ile mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

PİYANGO KAMPANYASI KARARI

Virüse karşı aşı olan vatandaşların sayısını artırmak amacıyla en az bir doz aşı olanlar için piyango kampanyası başlatılacağı belirtildi.

Toplantının ardından konuşan Koordinasyon Konseyi Operasyonlar Bölümü Başkanı Giorgi Ghibradze, vatandaşları koronavirüs aşısına teşvik etmek amacıyla 13 Eylül'den itibaren piyango çekilişinin başlayacağını bildirdi.

BÜTÇE 900 BİN DOLAR

Çekilişe, en az 1. doz aşıyı olan vatandaşların katılabileceğini aktaran Ghibradze, piyango bütçesinin toplam 2 milyon 800 bin Gürcü larisi (yaklaşık 900 bin dolar) olacağını ifade etti.

Paranın devlet tarafından ayrılacağı bilgisini paylaşan Ghibradze, çekilişin her gün yapılacağını söyledi.

SON 24 SAATTE 1965 VAKA

Gürcistan'da son 24 saatte 1965 kişide virüse rastlanırken, 50 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar toplam 567 bin 922 vakanın tespit edildiği ülkede, koronavirüs nedeniyle 7 bin 917 kişi hayatını kaybetti.