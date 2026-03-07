Gustavo Petro'dan, Trump'a: Netanyahu ile arana mesafe koy

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’li sivil haklar hareketinin simge isimlerinden Jesse Jackson’ın Chicago’da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Konuşmasında Orta Doğu'da devam eden çatışmalara da değinen Petro, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

"KENDİSİNİ UÇURUMA SÜRÜKLEYEN KİŞİDEN AYRILMASININ ZAMANIDIR"

Trump’ı, Netanyahu ile arasına mesafe koymaya çağıran Petro, "Bugün ABD Başkanı'nın, kendisini insanlığı uçuruma sürükleyen kişiden (Netanyahu) tamamen ayrılmasının zamanıdır." ifadesini kullandı.

BİRLEŞME ÇAĞRISI

Petro, Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkati çekerek, "Hepimizin birleşme vakti geldi çünkü füzelere karşı durabilecek hiçbir silah yoktur. Onların karşısında durabilecek tek şey, arkasına kitleleri yani tüm insanlığı almış olan sözün gücüdür." değerlendirmesinde bulundu.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERDEN NETANYAHU'YU SORUMLU TUTTU

Bölgede artan askeri gerilimden Netanyahu’yu sorumlu tutan Petro, Orta Doğu'da barışın süratle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Petro’nun sözleri katılımcılardan büyük alkış aldı, bazı kişiler ayağa kalkarak destek verdi.

Kolombiya lideri Petro, törene katılan eski ABD Başkanı Barack Obama ile ayaküstü sohbet etti.