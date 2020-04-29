Guterres: Korona ile daha iyi bir dünya mümkün olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının daha iyi bir dünya için kullanılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliği konulu uluslararası bir toplantıda, video konferans yoluyla mesaj veren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin dünya için iki paralel tehdit olduğunu belirtti.

"CESUR VE VİZYONER İŞ BİRLİKLERİNE İHTİYAÇ VAR"

Guterres, hem salgın hem iklim değişikliğiyle mücadele için ''cesur ve vizyoner iş birliklerine'' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gecikmiş her adımın, yitirilen hayatlar, kaybedilen işler ve zarar gören ekonomilere mal olacağına dikkati çekti.

"VİRÜSLE MÜCADELEYİ, DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN KULLANALIM"

BM Genel Sekreteri Guterres, şunları kaydetti:

''Sera gazı salımı yeni tip koronavirüs gibi, sınır tanımıyor... Karanlık ama hala umudun olduğu günler yaşıyoruz. Dünyamızı daha iyi hale getirmek için nadir ve kısa bir fırsat penceresi açıldı. Bu salgınla mücadeleyi, herkes için daha güvenli, sağlıklı, kapsayıcı ve daha dirençli bir dünya oluşturmak için kullanalım.''