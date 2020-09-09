Hafter milisleri, Sirte yakınlarına askeri sevkiyat yaptı

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, askeri araçların Lud kentine gönderildiğini söyledi.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter milislerine ait 80 askeri araçtan oluşan bir konvoyun Cufra kentinden El-Lud kentine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, 80 araçlık konvoyun Sirte yakınlarındaki Lud kentine sevk edildiğinin belirlendiğini kaydetti.

HAFTER'DEN SEVKİYAT

Söz konusu askeri araç sevkiyatının, Hafter milislerinin daha önceki 5 ateşkes ihlalinin ardından gerçekleştiğini aktaran Kanunu, Libya ordusu güçlerine teyakkuz halinde olmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.

LİBYA'DA ATEŞKES KARARI

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

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