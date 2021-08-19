Haiti depreminde ölenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi

Şiddetli sarsıntıda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. OHAL ilan edilen ülkede 60 binden fazla ev yıkıldı.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI 2 BİNİ GEÇTİ

2 bin 189 can kaybının yaşandığı, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğu kaydedildi.

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

BİR AYLIK OHAL İLAN EDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem ViDEO