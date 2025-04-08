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Haber Merkezi

Dünya gündemine bomba gibi düşen açıklamalar...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından ülkesine dönmeden ABD temasları için önceki gece Washington’a gitti.

"TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAK İSTEMİYORUZ"

Dün gece Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Netanyahu, "Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerimiz var. Türkiye, ABD ile iyi ilişkisi olan bir devlet. Türkiye ile Suriye’de çatışmadan kaçınmak istiyoruz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÖVDÜ

ABD Başkanı Trump ise ortak basın toplantısında Netanyahu’nun yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdü.

"Erdoğan’ı seviyorum. O da beni seviyor" diyen Trump, Netanyahu’ya, "Türkiye ile herhangi bir problemin varsa çözebilirim. Tabii makul olman lazım." dedi.

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TÜRK ORDUSU'NUN GÜCÜNÜ ANLATTI

Bu açıklamalar medyaya son dakika olarak yansırken CNN Türk ekranlarında dikkat çeken bir analiz yapıldı.

Netanyahu'nun açıklamalarını yorumlayan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, Türk Ordusu'nun gücünü anlattı.

"72 SAATTE TEL AVİV'E GİRERİZ"

Açıkalamalarında vurgulu ifadeler kullanan Bayrakçı, Türk Ordusu'nun 72 saatte Tel Aviv'e girebileceğini söyledi.

"BU NE BİR TEHDİT NE DE BİR ABARTIDIR"

Bayrakçı, "Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv’e girer. Bu, ne bir tehdit ne de bir abartıdır; bu, Türk milletinin ve ordusunun ne kadar büyük bir caydırıcılığa sahip olduğunun açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.