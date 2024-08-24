Hamas heyeti Kahire'de ateşkes müzakerelerine katılacak Hamas Hareketi'nden bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin devam eden müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye gideceği açıklandı.

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AA

İsrail, Gazze'de sivil katliamına devam ederken ateşkes için çaba sürüyor.

Bu kapsamda Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk, yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucuların talebi üzerine Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini söyledi.

Rişk, Hamas heyetinin başkanlığını Halil el-Hayye'nin yapacağını ve Hareketin ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriye ve BM Güvenlik Konseyi kararına bağlı kalacağını vurguladı.

Hamas'ın varılacak anlaşmayı uygulamaya hazır olduğunu kaydeden Rişk, anlaşmaya bağlı kalması ve uygulaması için İsrail yönetimine baskı yapılmasını talep etti.

Hamas heyetinin Kahire'ye gidişi öncesinde İsrail güvenlik heyetinin yanı sıra müzakerelere katılmak üzere ABD heyeti de iki gün önce Kahire'ye gitmişti. Ateşkes müzakerelerinin bu akşam ya da yarın başlaması bekleniyor.

NETANYAHU'DAN YENİ ŞARTLAR

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için bir öneri sunmuştu.

Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti. Bunlara ek olarak Netanyahu, Hamas üyelerinin Gazze'nin diğer bölgelerinden kuzeye geçmesinin engellenmesini şart koşmuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)