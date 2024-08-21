Hamas Mescid-i Aksa için 'Cuma gösterisi' yapılması çağrısında bulundu Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının 55'inci yıl dönümünde Müslümanları birlik olmaya davet eden Hamas tarafından, 'Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları meydanlarda gösteri yapmaya çağırıyoruz' açıklaması yapıldı.

AA

21 Ağustos 1969'da Avustralya asıllı fanatik Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak yakılan Mescid-i Aksa'nın 55'inci yıl dönümü acıyla anıldı.

Aksa'nın güney kesiminde bulunan "Kıble Mescidi"nin doğu bölgesinde yükselen alevlerde, aralarında "Selahaddin el-Eyyübi'nin Minberi" olarak bilinen tarihi eserin de bulunduğu tüm eserler küle döndü.

HAMAS'TAN BİRLİK ÇAĞRISI

Acıyla hatırlanan olayın yıl dönümünde Hamas tarafından, birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın her yerindeki bütün özgür insanları, meydanlarda, şehirlerde ve başkentlerde 24 Ağustos Cuma günü Gazze'nin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın savunulması için zafer ve dayanışma yolunda seferber olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ÜMMETİMİZİ SEFERBER OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Mescid-i Aksa'nın kundaklanmasının yanı sıra "İsrail işgali ve aşırı Siyonist saldırganların işlediği suçlara" işaret edilen açıklamada, bu saldırıların Filistinlilerin "topraklarına, halkına ve kutsallarına bağlılığını artırdığı" kaydedildi.

"İSRAİL İŞGALİ DİRENİŞ ATEŞİNİ SÖNDÜREMEYECEK"

İsrail işgalinin ve işlediği suçların 1948'den bu yana, 76 yıldır devam ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail işgali ve onun katil ordusunun işlediği suçlar ve ihlaller, halkımızın ruhundaki direniş ateşini söndürmeyi başaramayacaktır." denildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)