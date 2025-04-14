Hamas tüm rehinelerin serbest bırakılmasının şartını duyurdu

İHA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor...

Bu kapsamda Hamas yetkilisi Taher al-Nunu, basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, İsrail ile bir anlaşmaya varmaları durumunda esirleri bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

"TÜM ESİRLERİ BIRAKMAYA HAZIRIZ"

Hamas yetkilisi Taher al-Nunu basına yaptığı açıklamada, "Ciddi bir mahkum takası, savaşın sona ermesi, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve insani yardımın girmesi karşılığında tüm esirleri bırakmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"MESELE İŞGAL GÜÇLERİNİN ATEŞKES ANLAŞMASININ UYGULANMASINI ENGELLEMESİ"

Ateşkesi engelleyen tarafın İsrail olduğunu kaydeden al-Nunu, "Bu konu, esirlerin sayısı değil. Mesele işgal güçleri sorumluluklarını yerine getirmemesi, ateşkes anlaşmasının uygulanmasını engellemesi ve savaşı sürdürmesi." ifadelerine yer verdi.