Hamas'ın Donald Trump'a mektup gönderdiği iddiası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Hamas'tan yeni bir adım geldi.

Hamas'ın, İsrail ile esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için ABD Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdiğini ileri sürüldü.

Konuya ilişkin gelişmeleri Fox News paylaştı.

MEKTUP HAMAS TARAFINDAN KATARLI YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİ

Trump yönetimi ve esir takası müzakerelerine katılan ve adları açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, mektubun Hamas tarafından Katarlı yetkililere teslim edildiği ve bu hafta içinde ABD Başkanı'na ulaştırılmasının beklendiği ifade edildi.

TRUMP'TAN İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINA 2 AY BOYUNCA ARA VERİLMESİ GARANTİSİ İSTENİYOR

Mektupta; Hamas'ın, Trump'tan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay boyunca ara verilmesi garantisi istediği, karşılığında da Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısını "hemen" serbest bırakmayı önerdiği öne sürüldü.

HAMAS'IN ELİNDE 48 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR

Habere ilişkin henüz Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın söz konusu teklifte kaç esiri veya kaç esirin cenazesini teslim etmeyi önerdiği detayına yer verilmedi.

Gazze'de Hamas'ın elinde 48 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerden 20'sinin sağ olduğuna inanılıyor.