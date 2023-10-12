Hamas'ın esir aldığı siviller: İsrailli kadın ve çocukları serbest bırakıldı Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda esir alınan bir Yahudi yerleşimci kadınla iki çocuğunun, Hamas tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları arasında yaşanan çatışmalar sürüyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail tarafından sivil gözetmeksizin bomba yağdırılıyor. Türkiye esirler için Hamas ile müzakere yürüttü Çatışmaların başında Hamas tarafından esir alınan İsrailliler gündem konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İsrailli rehineler için Hamas ile müzakere yürütülüyordu. Bir kadın ve iki çocuğu serbest bırakıldı Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı. Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi. İsrail-Filistin çatışması Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı. Gözden Kaçmasın Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede: Rehineler için müzakere başladı Haberin Detayları Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)