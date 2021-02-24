Hamburg Limanı'nda 16 ton saf kokain ele geçirildi

Alman polisi tarafından, Hamburg Limanı'nda ele geçirilen 16 ton kokainin şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğu ifade edildi.

Almanya polisi, alınan bilgi üzerine Hamburg Limanı’na operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu.

AVRUPA'DA ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Resmi makamlardan yapılan açıklamada, ele geçirilen miktarın şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYAR EURODAN FAZLA

Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar eurodan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutulandığı ifade edildi. Uyuşturucu maddelerin, tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi.