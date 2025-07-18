Havalimanlarında yeni dönem: Bagaj kuralları değişiyor!

Avrupa’nın önde gelen hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), ulaşım tercihini hava yolundan yana kullananları takından ilgilendiren yeni bir uygulama başlatılacağını duyurdu.

Bu yıl yaz sonuna kadar yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle birlikte artık tüm hava yollarında ücretsiz kabin bagajı kuralları standartlaşmaya hazırlanıyor.

Artı33’te yer alan habere göre, söz konusu uygulamayla birlikte yolcuların yalnızca belirlenen ölçülerde çantaları kabin içine ücretsiz alabilmesini öngörüyor.

KABİN VALİZLERİNE VEDA EDİLİYOR!

Özellikle Ryanair, EasyJet, Transavia, Vueling ve Air France gibi A4E üyesi şirketlerle uçacak yolcuları yakından ilgilendiren uygulamayla birlikte ücretsiz taşınabilecek el bagajının maksimum ölçüsü 40×30×15 cm olarak belirlendi.

Bu ölçüler, koltuk üstü dolaplara yerleştirilen klasik kabin valizlerinden çok, yolcunun ön koltuğunun altına sığabilecek küçük çantaları kapsıyor.

Yani artık yanınıza valiz almak değil; küçük bir sırt çantası, el çantası ya da laptop çantası almak mümkün olacak.

Belirlenen havayollarıyla seyahat eden yolcular, artık yanlarında yalnızca küçük boy çanta taşıyabilecek. Kabin valizi getirmek isteyen yolcular ise ek ücret ödemek zorunda kalacak.