Herkes valizini topladı: Bir ülke yer değiştiriyor

Pasifik’te yer alan ada ülkesi Tuvalu, iklim değişikliğinin yarattığı tehdide karşı radikal bir adım attı.

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle topraklarının büyük bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıya olan ülke, planlı göç sürecini resmen başlattı.

Bu kapsamda başlatılan “iklim vizesi” programı için ilk ulusal oylama 25 Temmuz 2025’te gerçekleştirildi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin katıldığı oylama, hem sürecin ciddiyetini hem de halkın konuya verdiği önemi ortaya koydu.

2050'DE YOK OLACAK

Deniz seviyesinden ortalama 2 metreden daha düşük bir yükseklikte bulunan Tuvalu, yükselen sular karşısında en savunmasız ülkeler arasında yer alıyor.

2023 tarihli NASA verilerine göre, bölgedeki deniz seviyesi son 30 yıl ortalamasının 15 santimetre üzerine çıkmış durumda.

Artışın sürmesi halinde 2050 yılına kadar ülkenin büyük bölümünün, kritik altyapılar da dahil olmak üzere, sular altında kalabileceği uyarısında bulunuyor.

Bu tehdide karşı Tuvalu, 2023 sonunda Avustralya ile “Falepili Birliği Anlaşması”nı imzaladı.

PLANLI GÖÇ BAŞLIYOR

Ağustos 2024’te yürürlüğe giren anlaşma kapsamında her yıl 280 Tuvalu vatandaşı, sağlık, eğitim, konut ve istihdam gibi temel haklara sahip olacak şekilde Avustralya’ya kalıcı olarak yerleşebilecek.

Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip ülkenin her yıl yüzde 4’ünün göç etmesi öngörülürken, bu oranın on yıl içinde toplam nüfusun neredeyse yüzde 40’ına ulaşabileceği belirtiliyor.

Ülke için seçeneklerin giderek daraldığı ve planlı göçün artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiği vurgulanıyor.

