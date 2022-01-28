Hindistan ve Pakistan bölündüğü için görüşemeyen kardeşler, 74 yıl sonra bir araya geldi

Hindistan ve Pakistan bölündüğü için görüşemeyen kardeşler, 74 yıl sonra bir araya geldi

Hindistan ile Pakistan'ın 1947'deki bölünmesinden bu yana görüşemeyen iki kardeş, 74 yıl sonra bir araya geldi.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde ikamet eden Sikka Khan ile Pakistan'ın Faysalabat kentinden Muhammed Siddique'ın yıllar sonra yeniden bir araya geldiği anların videosu bu ayın başlarında sosyal medyada viral oldu.

74 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

1947'de Hindistan ile Pakistan'ın bölünmesinden sonra görüşemeyen iki kardeş, 74 yıl sonra Pakistan'daki Kartarpur Gurdwara bölgesinde bir araya gelebildi.

Yeni Delhi'de Pakistan Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada, Sikka Khan'a kardeşi Muhammed Siddique ve Pakistan'daki diğer aile üyelerini ziyaret etmesi için vize verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "İki kardeşin hikayesi, Pakistan tarafından kasım 2019'da vizesiz Kartarpur Sahib Koridoru'nun tarihi açılışının insanları nasıl birbirine yaklaştırdığının güçlü bir örneğidir." ifadeleri yer aldı.

Kartarpur'daki ilk görüşmeden sonra iki kardeş sık sık görüşebilmek için kendilerine vize verilmesini talep etmişti.

BİR ARAYA GELME HİKAYELERİ

1947'deki bölünme sırasında Siddique, küçük kız kardeşi ve babasıyla Hindistan'ın Ludhiana kentinin Jugaraun köyündeki evinde kalırken, Siddique'ınn annesi de daha sonra Sikka Khan adını alan kardeşi Habib ile Phulewal köyündeki ailesiyle buluşmaya gitti.

Bölünme sırasında Siddique'ın köyünün saldırıya uğramasının ardından, babası Siddique ve küçük kız kardeşini yanına alarak Pakistan'ın Faysalabat kentine kaçtı. Babası yolda öldürülürken, kız kardeşi de daha sonra ağır hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan, bu travmaya dayanamayan anne intihar etmiş ve o sırada 10 yaşında olduğu düşünülen Habib tek başına kalmıştı.

KARDEŞİNİ ARADIĞINA DAİR YOUTUBE'DAN VİDEO YÜKLEDİ

2019'da Pakistanlı YouTuber Nasir Dhillon, Siddique'ın kardeşini aradığı bir video yüklemişti. Bunun üzerine Pencap'taki Phulewal köyünden tıp doktoru Jasgir Singh, Dhillon ile temasa geçmiş ve sonunda iki kardeş arasında bir görüntülü görüşme ayarlanmıştı.

Bu ayın başlarında iki kardeş Pakistan'daki Kartarpur Gurdwara bölgesinde 74 yıl sonra bir araya geldi.