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    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu etkinliklerin yasaklanması nedeniyle bir çift, uçakta düğün yaptı. Düğüne 161 davetli katıldı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 15:00
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    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı

    Koronavirüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan’da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti.

    Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı.

    DÜĞÜNE 161 KİŞİ KATILDI

    Madurai-Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı.

    İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

    BİRÇOK EYALETTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

    Hindistanda,, koronavirüs salgını nedeniyle birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı ViDEO

    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı #1

    CAN KAYBI SAYISI 300 BİNİ GEÇTİ

    Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751’e ulaştı.

    Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı #2

    Hindistan’da bir çift uçakta düğün yaptı #3

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