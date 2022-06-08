Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden BJP'li Srivastava gözaltında

İktidardaki BJP'den son günlerde İslam karşıtı açıklamalar yapılıyor. Gençlik Kolları Başkanı Harshit Srivastava da o isimler arasına katıldı. Polis, Srivastava'yı gözaltına aldı.

Hindistan'da İslam düşmanlığı siyasete de sıçradı.

Güney Asya ülkesinde, iktidardaki Halk Partisi'nin (BJP) Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik ifadeleri tepki çekiyor.

BJP gençlik kolları başkanı gözaltında

Son olarak Hazreti Muhammed'e (sav) hakaret içeren ifadeler kullanan BJP gençlik kolları başkanı gözaltına alındı.

Kanpur polisi, BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava'yı Twitter paylaşımından dolayı Uttar Pradeş eyalatinde gözaltına aldı.

"Dini duygularla oynamaya çalışanlara karşı harekete geçeceğiz"

Olayla ilgili konuşan Komiser Vijay Meena, "Dini duygularla oynamaya çalışan herkese karşı harekete geçeceğiz." dedi.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken, İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verilmişti.

AA'nın haberine göre, Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal da partiden ihraç edilmişti.



(Nupur Sharma)

"İnsanları kırdıysam, sözlerimi geri alıyorum"

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer insanları kırdıysam, sözlerimi geri alıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.​​​​​​​