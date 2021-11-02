Hindistan'da inek milli hayvan ilan edilsin önerisi

Yoga gurusu Ramdev, hükümete yaptığı çağrıda, ineklerle ilgili yasal düzenleme istedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yoga gurusu olarak bilinen Baba Ramdev, ineklerle ilgili önerisini ortaya attı.

Daha önce modern tıbbı “aptal bilim” olarak tanımlayan ve yoganın koronavirüsü önleyebileceğini öne süren Ramdev, ineklerin milli hayvan ilan edilmesi gerektiğini savundu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI YAPTI

Ramdev, ineklerin kutsal kabul edildiği ülkede Modi ve İçişleri Bakanı Amit Shah'a çağrı yaptı.

"İNEĞİ MİLLİ HAYVAN OLARAK SEÇELİM"

Hindistan basınında yer alan haberde, Ramdev, "İnek, Hindistan'ın milli hayvanı ilan edilsin." talebinde bulundu.

Ramdev, konuyla ilgili yasal hazırlık yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.