Koronavirüsle mücadele edilemeyen Hindistan'da insanlar, oluşturulan açık alanlarda yakılıyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs, bazı ülkelerde etkisini daha fazla gösterdi.

Virüse karşı mücadelede önemli ölçüde çabalayan Hindistan'ın çabaları sonuç vermedi.

Ülkede dünyanın başka hiçbir yerinde görülmemiş büyüklükte büyük bir koronavirüs dalgasıyla mücadeke hala devam ediyor.

REKOR VAKA SAYILARI

Geçtiğimiz gün 332,730 koronavirüs vakası açıklanan Hindistan'da vaka oranları, dünyada bugüne kadar açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı olarak rekor kırdı.

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölenler, boş arazide yakılıyor VİDEO











CESETLER AÇIK ALANDA YAKILIYOR

Krematoryumlarda yer kalmamasının ardından virüsle mücadele edemeyen Hindistanlılar, oluşturukan açık alanda yakılıyor.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR

Uzmanlara göre mücadele edilemeyecek boyuta gelen vaka sayılarının sonucu olarak sağlık sistemi her an çökebilir.



