Kuraklığa çözüm olarak inandıkları 2 kurbağayı evlendiren Hintler, kurbağalara özel kıyafet giydirdi.

Hindistan'daki farklı inanışlar, her seferinde şaşkına uğratmaya devam ediyor.

Uttar Pradeş eyaletindeki kuraklık için akılalmaz yöntemle sonuç bekleniyor.

Kurbağaları evlendirdiler

Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.

Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Hindistan'da kuraklık çözümünü kurbağa evlendirmekte buldular VİDEO



Kurbağalara gelinlik ve damatlık yaptılar

Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.