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    Hindistan'da kuraklık çözümünü kurbağa evlendirmekte buldular

    Kuraklığa çözüm olarak inandıkları 2 kurbağayı evlendiren Hintler, kurbağalara özel kıyafet giydirdi.
    • 20.07.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 12:59
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    Hindistan'da kuraklık çözümünü kurbağa evlendirmekte buldular

    Hindistan'daki farklı inanışlar, her seferinde şaşkına uğratmaya devam ediyor.

    Uttar Pradeş eyaletindeki kuraklık için akılalmaz yöntemle sonuç bekleniyor.

    Kurbağaları evlendirdiler

    Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi.

    Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

    Hindistan'da kuraklık çözümünü kurbağa evlendirmekte buldular VİDEO

    Kurbağalara gelinlik ve damatlık yaptılar

    Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

    Hindistan da kuraklık çözümünü kurbağa evlendirmekte buldular #1


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