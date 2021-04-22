Hindistan'da sokakta maske takmayan bir kişi, para cezası kesen ardından tartaklayan polise, tokat atarak karşılık verip olay yerinden koşarak kaçtı.

Hindistan’da koronavirüs yasakları nedeniyle polis ve vatandaşlar arasındaki ilginç olaylar devam ediyor. Uttar Pradesh eyaletinde bir polis memuru maske takmadığı için kesilen para cezasını ödemeyi reddeden bir kişiyi tartakladı.

POLİSE TOKAT ATIP KAÇTI

Tartaklanan genç adam ise, araç içinde oturan polise tokat atarak karşılık verdi. Polise tokat atmasının ardından olay yerinden koşarak kaçan genç adamı, diğer bir polis memuru yakalamaya çalıştı.

Hindistan'da maske takmadığı için ceza kesen polise tokat attı-Video

KOŞARAK GÖZDEN KAYBOLDU

Genç adam kısa sürede gözden kaybolarak izini kaybettirdi. Olayın yaşandığı anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

"ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ CEZASI" VİRAL OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai’de bulunan Marine Drive’da polis maske takmayan 5 kişiye “ördek yürüyüşü” yaptırmış, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

Hindistan’da maske takmayanlara ördek yürüyüşü cezası-Video