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Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü
Şiddetli yağışlar nedeni ile cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İki bölgede meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle 25 kişi yaşamını yitirdi.
- İHA
- 18.07.2021 - 15:19
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai kentinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Tren seferleri ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymaları yaşandı.
KIRMIZI ALARM YAYINLANDI
Evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.
Hindistan’da toprak kayması: 25 ölü VİDEO