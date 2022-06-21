Hindistan'da trenin geçtiği sırada rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, bir polis memurunun dikkati sayesinde kurtarıldı.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Lalitpur'da yaşlı bir kadın, tüm uyarılara rağmen rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Polis memuru hayatını kurtardı

Yaşlı kadın rayların üzerindeyken istasyona gelen treni fark eden 59 yaşındaki Kamlesh Kumar Dubey adlı polis memuru, son anda kadını istasyondaki platforma çekerek hayatını kurtardı.

Hindistan'da tren raylarına çıkan kadını son anda kurtardı - Video



Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı kadının ölümden döndüğü anlar anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Hindistan Demiryolları Bakanlığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.





"Yaya köprüsünü kullanın" uyarısı



Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Kadının hayatı, RPF personelinin uyanıklığı ve çabukluğu sayesinde kurtarıldı! Herkes bir platformdan diğerine geçmek için yaya köprüsünü kullanmalı” ifadeleri kullanılarak, vatandaşlar hayatlarını tehlikeye atan bu tür pervasız davranışlardan kaçınmaya çağırıldı.







