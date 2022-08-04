Hindistan'da yapılan evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı

Hindistan'da evlenen genç bir çift, düğün esnasında üzerinde ilginç maddelerin olduğu bir evlilik sözleşmesine imza attı. Sözleşmeyi gelinin hazırladığı öğrenildi.

Hindistan'da bir çift, dünyaevine girerken bir hayli ilginç bir evlilik sözleşmesine imza attı.

Assam kentinde dünyaevine giren Shanti ve Mintu adlı gençler, ayda sadece bir pizza yiyip, her gün spor salonuna gitmek için birbirlerine söz verdi.

'Her partide iyi fotoğraf çektirme' şartı

Aynı zaman ikili evlilik sözleşmesinde; her partide iyi fotoğraf çekmek, 15 günde bir alışveriş yapmak ve özel partilere yalnız gitmemek gibi maddelerde yer alıyordu.

Sosyal medyada viral olan görüntülerde genç çift, üzerinde 'Sözleşme' yazan büyük bir karton parçasına imza attı.

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Gelin hazırladı, damat imzaladı

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra evlilik sözleşmesine ilişkin açıklamada bulunan düğün davetlilerinden bir kişi, sözleşmenin maddelerini gelinin oluşturduğunu ve damadın bu durumu kabul ettiğini söyledi.

Gelin ve damat, düğün törenleri sırasında büyük karton kağıtta isimlerinin yazılı olduğu bölüme herkesin gözünün önünde imza attı.