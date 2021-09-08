Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam hasta olduğu düşünülen bir sırtlanın saldırısına maruz kaldı.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı.

Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Hindistan’da yaşlı adama sırtlan saldırdı VİDEO

YAŞLI ADAM MÜŞAHEDE ALTINDA

Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler.

Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.