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    Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü

    Otoyolda park halindeki otobüse kamyonun çarpması sonucu çoğu otobüsün altında uyuyan 18 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
    • AA
    • 28.07.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 13:09
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    Hindistan'da yol kenarında uyuyan işçilere kamyon çarptı: 18 ölü

    Hindistan'nın Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknow’un yakınlarındaki otoyol kenarında park halindeki otobüse, kamyon çarptığı bildirildi.

    Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun otobüsün altında uyuyan işçiler olduğunu belirterek, en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını aktardı. ​​​​​​​

    KAMYON SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

    Polis memuru Yamuna Prasad, işçilerin 16’sının olay yerinde, 2’sinin ise hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    İki katlı olduğu belirtilen otobüsün arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olduğu, kamyon sürücüsünün de olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

    Hindistan’da trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi ölüyor.

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