Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü

Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı olay sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üzüntülerini dile getirdi.

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle Khatu Shyam Tapınağı’na gidenler, dün akşamdan sabah saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

İzdihamda 3 kadın öldü

Tapınağın girişinde izdiham çıktı.

Polis, 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Başbakan Modi’den açıklama

İHA’nın haberine göre yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi.

Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham VİDEO