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    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü

    Khatu Shyam Tapınağı girişinde çıkan izdihamda 3 kadın hayatını kaybetti. Birçok kişinin de yaralandığı olay sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, üzüntülerini dile getirdi.
    • 08.08.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:35
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    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü

    Hindistan’ın Rajasthan eyaletinin Sikar şehrinde Hindu takvimine göre uğurlu bir gün olan 'Gyaras' nedeniyle Khatu Shyam Tapınağı’na gidenler, dün akşamdan sabah saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

    İzdihamda 3 kadın öldü

    Tapınağın girişinde izdiham çıktı.

    Polis, 3 kadının hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

    Başbakan Modi’den açıklama

    İHA’nın haberine göre yaralılar, hastanelere sevk edildi.

    Bu arada Hindistan Başbakanı Narendra Modi de, izdiham nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirirken, yaralılara acil şifalar diledi.

    Hindistan’daki Khatu Shyam Tapınağı'nda izdiham VİDEO

    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü #1

    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü #2

    Hindistan’daki tapınakta izdiham: 3 ölü #3


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