Hindistanlılar, 6 günlük kapanma öncesi otobüs terminallerine akın etti

Hindistanlılar, 6 günlük kapanma öncesi otobüs terminallerine akın etti

Günlük vaka sayısının yüksek düzeylere ulaştığı ülkede, çok sayıda işçi memleketlerine geri dönebilmek için terminallerde yoğunluk oluşturdu.

Dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumundaki Hindistan'da, günlük vaka sayısı 273 bini geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1619 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 178 bin 760'a yükseldi.

Son 24 saatte 273 bin 810 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 15 milyonu aştı.

OTOBÜS TERMİNALLERİNDE YOĞUNLUK

Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle 6 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından, başkent Yeni Delhi'de çok sayıda işçi memleketlerine geri gönderildi.

Memleketlerine gidebilmek için otobüs terminallerine akın eden işçiler, otogarda yoğun kalabalık oluşturdu.

Hindistanlılar, 6 günlük kapanma öncesi otobüs terminallerine akın etti ViDEO