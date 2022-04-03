Hollanda doğalgaz tasarrufu için kampanya başlattı

Rusya-Ukrayna savaşından sonra başlayan enerji krizinde tansiyon artıyor.

Rusya'nın Avrupa ülkelerinene gaz satışını ruble ile yapama kararı ile ülkelerin Rusya'ya karşı bağımlılıktan kurtulma önlemlerine yenileri ekleniyor.

Bu kapsamda Hollanda, tasarruf yolunu seçti.

HÜKÜMETTEN GAZ TASARRUF KAMPANYASI

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren halkın ve şirketlerin kolayca enerji tasarrufu yapabilecekleri "Sen de düğmeyi çevir" adlı ulusal kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus gazına bağımlılığı azaltmak ve yükselen enerji fiyatlarına karşı tasarruf etmek için halkın ve şirketlerin daha az enerji tüketmesine yönelik kampanyanın pratik ipuçları sunduğu kaydedildi.

"DUŞTA 5 DAKİKADAN FAZLA DURMA"

Halkın 5 dakikadan fazla duş yapmaması, termostatı gündüz en fazla 19 dereceye ve gece en fazla 15 dereceye ayarlaması ve sadece bulundukları odaları ısıtması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, şirketlere de iş yerlerinin aydınlatılması, ısıtılması veya havalandırılmasında enerji tasarrufu sağlayarak kampanyaya katılmaları için acil çağrıda bulunuldu.

KAMU BİNALARI ÖRNEK OLACAK: 2 DERECE DÜŞÜRÜLDÜ

Hükümetin halka ve şirketlere örnek olması için 200 kamu binasında kışın termostatın 2 derece düşürüleceği ve yaz aylarında daha az soğutulacağı aktarıldı.

Yapılan tasarrufun iklim değişikliğine karşı mücadele için de faydalı olacağı bilgisi paylaşıldı.