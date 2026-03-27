Hollanda Savunma Bakanı Yeşilgöz’ün 100 bin euroluk fırkateyn ziyareti tartışma yarattı

Hollanda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sonrası Kıbrıs açıklarında yürütülen uluslararası deniz görevine katıldı.

Görev gücü, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle öncülüğünde oluşturulurken, Hollanda donanmasının Zr. Ms. Evertsen fırkateyni de bu göreve dahil edildi.

Geminin görev amacı, bölgede güvenliği sağlamak ve olası tehditlere karşı koruma sağlamak olarak açıklandı.

BAKANIN GÜNÜBİRLİK ZİYARETİ VE MALİYETİ ELEŞTİRİLDİ

Hollanda Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz, Doğu Akdeniz’de görev yapan fırkateyni günübirlik ziyaret etti ve sosyal medya hesabından ziyaretin görüntülerini paylaştı.

Ancak ziyaret için özel jet kiralanması, ülkede siyasi tartışma başlattı. RTL televizyonunun aktardığı verilere göre, dokuz kişilik heyet için yapılan uçuşun toplam maliyeti 92 bin 997 euro, kişi başına düşen maliyet ise 10 bin 333 euro olarak hesaplandı.

MUHALEFETTEN EN SERT TEPKİ

Ana muhalefetteki Yeşil Sol – İşçi Partisi (GL-PvdA) milletvekili Kati Piri, ziyareti eleştirerek bunun “muhtemelen bir Hollandalı siyasetçinin şimdiye kadar yaptığı en pahalı Instagram videosu” olduğunu söyledi.

Koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA) lideri Henri Bontenbal, harcamayı yüksek bulduğunu belirterek, kendisinin böyle bir yöntemi tercih etmeyeceğini ifade etti.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ve Sosyalist Parti de hükümetin ekonomik sıkıntılar ve sosyal kesintiler yaşanan bir dönemde kamu harcamalarına daha dikkatli yaklaşması gerektiğini vurguladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI: RUTİN BİR UYGULAMA

Hollanda Savunma Bakanlığı, yurtdışında görev yapan askeri birliklerin bakanlar ve üst düzey komutanlar tarafından ziyaret edilmesinin yaygın bir uygulama olduğunu belirtti.

Bakanlık, söz konusu ziyaretin da bu çerçevede planlandığını vurgularken, Yeşilgöz’ün daha önce de Zr. Ms. Evertsen fırkateyninin Doğu Akdeniz’e gönderilmesi kararı nedeniyle eleştirilerin hedefi olduğunu hatırlattı.