İran’dan BAE’ye karşı enerji altyapısı uyarısı: Potansiyel hedefler açıklandı

İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaş, Körfez ülkelerinde de ağır tahribata neden oluyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı tarafından yayımlanan habere göre, İran yetkilileri, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden yapılabilecek olası saldırılara karşı bu ülkenin enerji tesislerini potansiyel hedef olarak belirledi.

İnfografik haritalarda öne çıkan hedefler arasında Dubai’deki Cebel Ali enerji ve tuzdan arındırma tesisi, Abu Dabi’deki Baraka nükleer santrali, Dubai’deki El Tavile ve M İstasyonu elektrik santralleri ile Muhammed bin Raşid El Maktum Güneş Enerjisi Parkı bulunuyor.

"EKONOMİK TEDARİK ZİNCİRİ ÇÖKEBİLİR"

Haberde, enerji altyapısına yönelik saldırıların yalnızca yaygın elektrik kesintilerine yol açmakla kalmayacağı, aynı zamanda ekonomik tedarik zincirinin çökmesine ve Fars Körfezi bölgesindeki ticari faaliyetlerin durmasına neden olacağı vurgulandı. Uzmanlar, sanayi sektörleri, su arıtma tesisleri ve teknoloji merkezlerinin bu ülkenin ekonomisi için kritik önemde olduğuna dikkat çekti.

KALİBAF: "DÜŞMANIN TÜM FAALİYETLERİNİ GÖZETLİYORUZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, düşmanın bölge ülkelerinden biriyle işgal girişiminde bulunması durumunda, BAE’nin tüm altyapısının sınır tanımadan hedef alınacağını belirtti.

Kalibaf mesajında, “Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran, düşmanlarının olası saldırılarına karşı hazırlıklı.” ifadelerini kullandı.

TAHRAN, BM'YE RAPOR SUNDU

Diğer yandan İran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’ın toprak ve hava sahalarının İran’a karşı olası saldırılar için kullanıldığını tespit ettiğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na iletti.

Yetkililer, bölgedeki gerilimin tırmanması durumunda ciddi diplomatik ve güvenlik önlemlerinin alınacağını kaydetti.