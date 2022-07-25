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    Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

    Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, risk grubundaki bireyler için maymun çiçeği virüsüne karşı aşılamaların başladığı bildirildi.
    • 25.07.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:22
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    Hollanda'da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını, Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etti.

    Öte yandan Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamada, Amsterdam ve Lahey Belediyelerindeki sağlık merkezlerinde maymun çiçeği virüsüne karşı ilk aşılamaların başladığı belirtildi.

    Aşı 2 doz halinde uygulanacak

    Amsterdam'daki merkezde ilk gün 50, sonraki her gün 100 kişinin maymun çiçeği virüsü aşılamalarının yapılacağına değinilen açıklamada, aşı için davet edilen 32 bin kişinin büyük çoğunluğunu erkek erkeğe ilişki yaşayanlar ve trans bireylerin oluşturduğu kaydedildi.

    Açıklamada, aşının iki doz halinde uygulanacağı, ikinci dozun ilkinden dört hafta sonra yapılacağı bildirildi.

    Hollanda da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı #1

    Hollanda'da 712 kişi virüse yakalandı

    Danimarkalı Bavarian Nordic firması tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Imvanex aşısının kullanıldığı Hollanda'da, toplam 70 bin maymun çiçeği aşısı bulunduğu vurgulandı.

    RIVM'in 21 Temmuz'da açıkladığı verilere göre, Hollanda’da 712 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

    Maymun çiçeği virüsü nedir

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

    AA'nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede, 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunuyor.

    Hollanda da maymun çiçeği virüsüne karşı aşılama başladı #2


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