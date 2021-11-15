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    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
    • AA
    • 15.11.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:52
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    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Şoygu telefonda görüştü.

    Görüşmede, başta Suriye'deki son durum olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında karşılıklı görüşler paylaşıldı.

    Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü #1

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