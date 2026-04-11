JD Vance, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Dünyanın gözü İslamabad'da...

ABD ile İran imzalanan 2 haftalık ateşkesin ardından Pakistan'da görüşecek.

İki ülkenin heyetleri bu kapsamda İslamabad şehrine ulaştı.

Heyetler, müzakere öncesinde ev sahibi Pakistan Başkabanı Şahbaz Şerif ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştiriyor.

VANCE, PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran heyetinin ardından Başbakan Şerif ile görüştü.

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner da yer aldı.

HEYETLERİN EL SIKIŞMASI İLE BAŞLAYACAK

Pakistan medyası, İslamabad yönetiminin, ABD ve İran'ın Pakistan'ın da katılımıyla doğrudan müzakereler yapmasını sağlamak için en üst düzeyde yoğun çaba sarf ettiğini aktardı.

Pakistan yönetiminin planı, müzakerelerin ABD ve İran heyet başkanının el sıkışmasıyla veya aralarında bir Pakistanlı yetkilinin yer almaya başlaması yönünde.

İRAN'DAN MÜZAKERELER ÖNCESİ LÜBNAN ŞARTI

İki tarafın doğrudan müzakereyi kabul etmemesi durumunda görüşmeler dolaylı olarak yapılacak.

Pakistan'a 70'ten fazla üyeden oluşan bir heyet gönderen İran, İslamabad görüşmelerinin ilerleyebilmesi için mevcut ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını şart koştu.

TRUMP'IN ANA KOŞULU HÜRMÜZ BOĞAZI

Şu ana kadar bu taleplerin hiçbiri gerçekleşmedi.

ABD tarafında ise Trump, iki haftalık ateşkesin şartı olarak Hürmüz Boğazı'nın açılmasını talep etmişti.