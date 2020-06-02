- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- İdlib'de 14’üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
İdlib'de 14’üncü Türk-Rus devriyesi yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2020 - 11:27
Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.
Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 14’üncüsü gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
İDLİB'DE 14'ÜNCÜ DEVRİYE
Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.