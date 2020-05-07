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    İdlib'de 9'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 07.05.2020 - 12:19
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    İdlib'de 9'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

    Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.

    Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 9'uncusu gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    İDLİB'DE 9'UNCU DEVRİYE

    Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.

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