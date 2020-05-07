İdlib'de 9'uncu Türk-Rus devriyesi yapıldı

En Son Haber

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 9'uncusu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İDLİB'DE 9'UNCU DEVRİYE

Açıklamada, "İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." denildi.